L'école de cuisine Thierry Marx a ouvert à Toulouse, pour les chômeurs en reconversion

Toulouse, France

Ils ont reçu une veste brodée, un pantalon, des chaussures, et une mallette de couteaux : les douze premiers stagiaires de l'école "Cuisine, mode d'emploi(s)" ont débuté leur formation ce lundi, au MIN de Toulouse, le Marché d'Intérêt National.

Cette école est la huitième lancée en France par le chef étoilé Thierry Marx. Et elle s'adresse à un public particulier : les chômeurs en reconversion. Première formation lancée ce lundi : commis de cuisine. Viendront ensuite boulangerie et service en salle.

Des formations gratuites et rapides : 11 semaines seulement (8 en formation pratique, 3 en stage en restaurant). L'école se finance avec des aides publiques, mais aussi en vendant des prestations de traiteurs, ou avec le restaurant d'application avec les plats concoctés par les stagiaires. Le tout grâce aux produits de la région, au cœur du deuxième plus grand marché de France.

Tous des passionnés

Après l'administratif de rentrée, les élèves ont tout de suite mis la main à la pâte ce lundi, en préparant le repas du midi : "tagliatelles, avec un concassé de tomates sauté à la poêle avec de l'huile d'olive" précise Pierre, 55 ans, un ancien du bâtiment et de la logistique.

"Stop, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire" - Pierre-Yves, un stagiaire

Comme Pierre, ils sont tous passionnés de cuisine. Une passion mise de côté pendant des années de travail chez Airbus, dans la banque, ou dans la police, avant de se retrouver au chômage. Pierre-Yves, la trentaine travaillait en maison de retraite avant de tourner la page : "On a fait un tour de table, et on s'est tous présentés. Y'a plusieurs personnes qui sont dans mon cas : qui ont fait de longues études, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit "stop, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire". Et pour nous tous, c'est la cuisine".

Evidemment, le nom de Thierry Marx a fait "tilt" chez Laurine, qui vient de Muret, et qui est au chômage depuis des mois : "Il y a un grand chef derrière, donc on est sûrs que la formation soit de qualité".

"Les rendre employables le plus vite possible" - le directeur de l'école

Une formation bien mijotée pour trouver du boulot tout de suite, précise Dominique Viel, le directeur de l'école : "Il faut qu'on soit dans l'opérationnel, pour les rendre employables le plus vite possible. La profession manque de commis de cuisine. Nombreux sont les restaurateurs qui se sont déjà positionnés pour prendre des stagiaires, aussi bien ici sur le Marché, qu'à Toulouse".

Une école qui a un tel succès, que la deuxième session de commis de cuisine, en septembre, est déjà complète.