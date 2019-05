L'école du chef Thierry Marx cherche de futurs cuisiniers à la Bresse

La Bresse, France

Une nouvelle école de cuisine va s'installer pour quelques semaines dans les Vosges. Cuisine Mode d'emploi(s), l'école créée par le chef Thierry Marx, posera ses valises à la Bresse du 16 septembre au 29 novembre prochain. Une formation gratuite de près de 3 mois qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. "Ils atteindront un niveau de qualification identique à celui du CAP (NDLR : Certificat d'aptitude professionnelle), explique Véronique Carillon, la directrice du réseau. On s'adresse exclusivement à des adultes qui n'ont pas une ou deux années à consacrer à de la formation".

Qualification uniquement par la pratique"

Au programme pour les 10 stagiaires retenus : 8 semaines de cours pratiques et 3 semaines d'immersion en entreprise. "Ils vont acquérir 80 gestes techniques et 80 à 90 recettes du patrimoine culinaire français", précise Véronique Carillon. A la clé : la quasi certitude de trouver du travail à la sortie. Selon les professionnels, il y aurait chaque année 50.000 emplois non pourvus dans la restauration sur l'ensemble du territoire.

Les candidats - uniquement des demandeurs d'emploi - peuvent postuler jusqu'au 8 juillet prochain sur le site www.cuisinemodemplois.com. Les entretiens de sélection avec le jury auront lieu le lendemain, mardi 9 juillet, à la maison de la Montagne du Massif des Vosges, rue des Boudières à la Bresse.