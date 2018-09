L'école de gendarmerie de Dijon-Longvic va accueillir un nouveau contingent d'élèves

Par Stéphane Parry, France Bleu Bourgogne

L'école de gendarmerie de Dijon-Longvic monte en puissance. Bientôt elle accueillera plus d'élèves et plus de formateurs. L'information a été annoncé lors du dernier conseil de Dijon-Métropole. A partir de janvier 2019, des élèves de la guardia civile seront à Longvic pour une durée de six mois.