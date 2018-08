Le Blanc, France

"On va s'en sortir", tonne Marie-Claude Feydeau, créatrice de l'école de parachutisme du Blanc qui avait laissé les manettes depuis plusieurs années avant de revenir au club avec son mari récemment pour tenter de redresser la barre. L'association enregistrait au début de l'été un trou dans la caisse de 45.000 euros. "Nous sommes plutôt aujourd'hui aux alentours de 30.000" précise Marie-Claude Faydeau, qui est donc aujourd'hui conseillère de la fédération française de parachutisme et prête main forte à son mari Marc Faydeau, devenu président. "Les mois de juillet et août ont été excellents, on remonte la pente après plusieurs années de pertes financières qui ont conduit à la situation actuelle. On va s'en sortir, il faut juste surmonter l'automne et l'hiver qui sont évidemment des périodes beaucoup plus creuses pour nous."

Vers la mise en place d'une procédure de sauvegarde

Pour ce faire, le club va contacter un administrateur judiciaire à la rentrée, et se refuse à penser à une liquidation, qui se traduirait aussi par une perte d'emploi pour les deux salariés de l'école de parachutisme. Il s'agirait donc de mettre en place un plan de sauvegarde, et de tenter de retrouver une fréquentation qui a fait la réputation du club il y a encore quelques années.