L'école Fauchon à Rouen ouvrira en janvier 2022

Le groupe Fauchon demande son placement en redressement judiciaire. Le traiteur de luxe, dont le fondateur est normand, n'arrive plus à assumer le coût de son siège social et de ses boutiques parisiennes. En cause, une baisse de fréquentation, entre le confinement de ce début d'année 2020 et les nombreuses grèves.

Fauchon avait annoncé l'ouverture de sa première école de cuisine à Rouen, pour juillet 2021 : elle ne sera pas concernée par les difficultés financières du groupe, explique à France Bleu son directeur général, Kamel Mebarki.

Le groupe est divisé en plusieurs branches, parmi lesquelles, Fauchon Paris - celui en difficultés actuellement -, Fauchon Hospitality ou encore les différentes franchises. L'école se place dans cette dernière catégorie. "La maison-mère ne détient que 24% des parts de l'école Fauchon", explique Kamel Mebarki.

Cela laisse donc à l'école une marge de manoeuvre, et elle n'est ainsi pas inquiétée. L'école Fauchon ouvrira bien et accueillera ses 800 étudiants. Le bâtiment qui l'abritera, en face de l'institut national de la boulangerie-pâtisserie sur la rive gauche de Rouen, de 5000 m2, sera officiellement acheté le 22 juillet prochain. Seul imprévu : un retard de travaux à cause de l'épidémie de coronavirus. L'école ouvrira avec six mois de retard, en janvier 2022.