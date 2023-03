L'école Hermès s'installe à Marthon en Charente

C'est une fierté pour le maire de Marthon, Patrick Borie. Voir s'installer et se développer le célèbre maroquinier dans cette partie Sud-Est de la Charente, c'est tout le secteur qui est mis en avant. Beaucoup de mystère entoure la création de cette unité Hermès à Marthon. Les machines ont été installées vendredi dans l'ancienne fabrique de pantoufles charentaises Degorce, qui travaillait là depuis les années 60 avant de faire faillite. 550 habitants vivent aujourd'hui à Marthon. On parle de 200 personnes à l'école Hermès, élèves et formateurs. 250 emplois devraient aussi être créés par Hermès à L'Isle-d'Espagnac près d'Angoulême, à l'horizon 2025.

