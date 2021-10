Mangée sur le pouce à la pause déjeuner, ou le soir entre amis, et bien sûr devant le match de foot à la télé, la pizza est appréciée pour sa simplicité, son goût et son côté pratique, c’est d’ailleurs en France qu’on en consomme le plus. Et en Corse, Cyril Iglesias, un chef pizzaiolu de 36 ans, a lancé voilà un an, l’Ecole Méditerranéenne de Pizza - Scola Pizza à Santa Lucia di Moriani.

A ce jour, une soixantaine de personnes sont officiellement diplômées

Comptez 1000 euros pour une formation de 5 jours, financés par les fonds de formation auxquels cotisent les employeurs.