L'économie bretonne se redresse après la crise

"L'économie bretonne continue de faire preuve de résilience" indique l'Insee dans deux analyses des indicateurs économiques de la région publiées ce jeudi 8 juillet. Sur l'année 2020, l'économie bretonne a moins souffert de la crise sanitaire que l'économie française, et le début de l'année 2021 montre des signes encourageants de reprise, avec des secteurs où l'emploi dépasse même les niveaux d'avant la crise.

6.100 créations d'emplois en trois mois

Sur les trois premiers mois de l'année 2021, la Bretagne affiche 6.100 créations nettes d'emploi, soit une augmentation de 0.5%. Cela représente 2 800 emplois de plus qu'à la fin du mois de décembre 2019. Avec la Corse et l'Aquitaine, la Bretagne fait partie des trois régions en métropole, où l'emploi a dépassé son niveau d'avant-crise. C'est le cas surtout dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire. L'intérim, tous secteurs confondus, reprend des couleurs également, avec 400 emplois créés en trois mois, mais le niveau reste toutefois inférieur à celui d'avant la crise. Avec un taux de chômage à 6,6%, la Bretagne conserve le plus faible taux de chômage des régions françaises.

De belles perspectives dans le secteur de la construction

C'est un élément révélateur de la dynamique économique de la région. Les constructions de logements neufs progressent en Bretagne de 2,5% alors qu'elles reculent de 0.4% en France. Il y a toutefois des disparités entre les départements bretons. Les autorisations de construire sont à la hausse dans le Morbihan et le Finistère. La reprise s'amorce en Ille-et-Vilaine, en revanche les Côtes-d'Armor affichent une forte baisse.