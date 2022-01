L’économie corse décryptée avec Kyrn'Economics

Kyrn'Economics , c’est d’abord une idée qui a germée dans l’esprit de 2 jeunes étudiants en master 2 d’économie à l'université Paris-Dauphine.

Après quelques années d’études universitaires, Marc-Antoine Faure et Jean Toussaint Battestini ont éprouvé le besoin de partager leurs compétences pour contribuer au débat et à l’avancement des questions qui traversent notre société et en lien avec l’économie de la Corse.

C’est donc le principe d’un blog qui a été retenu pour aborder de très nombreux sujets de façon non exhaustive, mais suffisamment riche et accessible à tous . Exemple : les transports , véritable casse tête des élus, avec notamment la question du statut de résident. Kyrn’Economics indique vouloir aller plus loin et étudier économiquement la faisabilité et les effets micro-économiques d’une telle mesure sur le prix du foncier, sur les mécanismes d’ajustement et sur l’efficacité du statut de résident à l’étranger. C’est la vulgarisation des questions économiques, pour alimenter le débat sur le développement économique de la Corse

Une dizaines d’articles devraient être publiés successivement dès le mois janvier