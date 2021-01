L'économie de l'Ile-de-France mise à mal par la crise sanitaire

L'Ile-de-France est une des régions françaises qui a le plus souffert économiquement de la crise sanitaire. Les derniers éléments de conjoncture montrent cela dit de fortes différences selon les secteurs et les départements.

Les entreprises franciliennes subissent de plein fouet la crise sanitaire qui paralyse l'économie depuis près d'un an. Le chiffre d'affaires des TPE-PME d'Ile-de-France a ainsi baissé de 10,8 % sur les trois premiers trimestres de 2020, selon le baromètre de l'activité de décembre 2020 de la CCI Paris Ile-de-France. L'économie régionale est l'une des plus impactées par la crise avec 95 000 emplois privés perdus en 2020. Le taux de chômage en Ile-de-France est ainsi passé à 8,3 %, soit 1,2 point de plus qu'à la fin de l'année 2019.

Le tourisme coule, la construction se rattrape

Parmi les secteurs les plus en crise selon le dernier rapport de conjoncture, on retrouve sans surprise l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, le tourisme et le transport aérien. Les TPE et PME franciliennes du secteur de l'hôtellerie-restauration ont ainsi perdu 44 % de leur chiffre d'affaires sur les trois premiers trimestres de 2020. La commercialisation de bureaux est également au plus bas depuis 2003.

A l'inverse, d'autres secteurs, retrouvent du dynamisme grâce à leur adaptation à la crise. Mickaël Le Priol, chargé de mission à la CCI Paris Ile-de-France et spécialiste de la conjoncture économique en Ile de France, remarque notamment le rebond du secteur de la construction, qui accuse tout de même une perte de chiffre d'affaires de 11 % sur les trois premiers trimestres de 2020. "Ca a été dur au début du premier confinement parce que les chantiers étaient à l'arrêt mais à partir du moment où les gestes barrières ont été mis en place, ça a pu reprendre. Au final, la construction de bâtiments a réussi à sortir du lot", explique Mickaël Le Priol.

"Le nombre d'emplois dans la construction est plus élevé fin 2020 qu'il ne l'était fin 2019".

Le Val-d'Oise en grande souffrance

La situation économique des TPE-PME est également très hétérogène selon les départements franciliens. La baisse du tourisme et des échanges internationaux a fortement pénalisé les entreprises parisiennes qui accusent -15 % de chiffre d'affaires sur les trois premiers trimestres de 2020. De façon plus étonnante, le Val-d'Oise affiche des chiffres similaires (-14,2 %). "Le Val-d'Oise compte énormément d'entreprises du secteur de la construction et l'industrie est encore assez présente dans le département", explique Mickaël Le Priol. "Ce sont des secteurs où les contrats intérimaires ont été très vite arrêtés et les CDD n'ont pas été renouvelés donc ça veut dire des personnes qui se retrouvent sans emploi et qui vont donc moins pouvoir se permettre de consommer ".