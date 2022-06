L’économie de la Corse affaiblie par la guerre en Ukraine ?

La revue Kyrn’Economics propose une réflexion sur l’impact de guerre en Ukaine sur une petite économie très liée au tourisme, celle de la Corse, explications de Marc Antoine Faure :

« La Corse étant une petite économie insulaire et fortement spécialisée dans le tourisme est un type d'économie qui est très sensible aux variations de la conjoncture économique internationale et particulièrement aux chocs avec les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies on l'a vu avec le Covid. Dans le cas précis, on a identifié deux types de tensions sur l'économie corse d'une part, les tensions de la Supply-chain donc de l'approvisionnement et la dégradation de la confiance des entreprises. Donc, cette tension sur la Supply-chain provoque une hausse des prix des matières premières, notamment dans le secteur de la construction, une hausse des prix du pétrole et qui va se répercuter sur les prix à la pompe. »

« Et la deuxième tension, c'est l'inflation plus généralement, qui va provoquer une érosion du pouvoir d'achat des corses qui risque d'appauvrir les ménages corses et une pression sur les revenus des consommateurs français, allemands et italiens principalement, puisque ce sont les gens qui viennent en Corse l'été et donc ça risque, par effet domino, d'avoir des conséquences importantes sur le secteur du tourisme en Corse. L'avantage qu'on a encore c’est que l'inflation en zone euro n'est pas très importante 4 à 5 % en Allemagne et en France, autour de 6 % en Italie. Pour l'instant les mesures des différents gouvernements et la prudence de la Banque Centrale permet de contrôler l'inflation. Et on peut espérer que cet été, l'impact ne soit pas trop important quand même sur l’économie insulaire. »