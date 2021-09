L'économie en Gironde va "très bien" selon Patrick Seguin, le président de la CCI en Gironde

Un mois après la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants et les cafés, Patrick Seguin, président de la CCI Gironde, fait le bilan sur France Bleu Gironde ce jeudi.

Cela fait ce jeudi un mois que le pass sanitaire est obligatoire dans les cafés, les restaurants et les bars. Selon Patrick Seguin, président de la CCI Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est clairement cette profession qui a "le plus souffert" de cette mesure anti-covid : "Parce que c'est très compliqué de mettre en place ce pass, ça nécessite de mettre des emplois dédiés, quelquefois il y a des tensions pour les gens qui refusaient de jouer le jeu. Et donc cette profession a souffert." La CCI relève ainsi selon les témoignages "des variations entre 20 et 40% de perte d'activité par rapport à un mois normal". Quant au contraste avec les autres régions, il est flagrant : "Nous sommes dans une région touristique donc dans une année normal, nous avons sur la région Nouvelle-Aquitaine 9 millions de touristes. Ces 9 millions de touristes, cette année, ils étaient pratiquement inexistants."

Dans les autres secteurs en revanche, c'est l'inverse : "Le commerce en général à Bordeaux, mais aussi en Gironde a fait un score très, très bon dans l'été", assure Patrick Seguin. "Il faut savoir que l'économie française aujourd'hui va bien, va très, très bien. Et en Gironde, va très bien aussi. Nous sommes d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine la région qui, apparemment, performe le plus en termes économiques."

Un "comité de sortie de crise" départemental pour remplacer le "quoi qu'il en coûte"

Le 14 septembre, le préfet de région doit présenter les "comités de sortie de crise" départementaux. "C'est la suite du 'quoi qu'il en coûte' qui s'arrête, confirme le président de la CCI. Et on va faire du cas par cas, des dossiers par dossier. D'après ce que j'ai cru comprendre, nous allons avoir un rôle à jouer pour étudier les dossiers des entreprises réellement en difficulté de façon à faire du sur-mesure pour accompagner les entreprises."