L'économie landaise a "résisté" à la crise mais de nombreuses entreprises restent fragiles

Après 14 mois de crise sanitaire et alors que les commerces, les terrasses des restaurants et les lieux culturels rouvrent, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes souligne la "résilience" de l'activité économique du département face à la crise, grâce à des secteurs comme l'industrie.

L'activité économique reprendra-t-elle assez rapidement pour rattraper les pertes du début d'année 2021 ? Avec la réouverture ce mercredi 19 mai des commerces dits "non-essentiels" mais aussi des lieux culturels et des terrasses des restaurants et café, la saison estivale pourrait ressembler à celle de 2020, qui avait permis àl'économie landaise de se maintenir à flot en pleine crise sanitaire et économique. 14 mois après le début de cette crise, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Landes souligne la bonne résistance du tissu économique landais. "On a forcément des situations très diverses d'une activité à l'autre" explique François Lafitte, président de la CCI des Landes. "Mais les chiffres commencent à montrer que globalement, l'activité a résisté."

5,5% de perte du chiffre d'affaires en 2020, en-deçà de la moyenne nationale

En 2020, les Landes ont accusé une perte d'activité de 5,5% du chiffre d'affaires global par rapport à 2019. Soit environ 925 millions d'euros sur les quelque 18 milliards de chiffre d'affaires global de l'économie landaise. "Ce qui est moindre qu'au niveau national, où l'on perd 9% du chiffre d'affaires" précise François Lafitte. Si aucune statistique n'est encore établie pour 2021, la CCI table sur une perte de 200 millions d'euros pour le début de l'année 2021, en raison du confinement et de l'obligation de fermeture de certaines entreprises, commerces ou encore restaurants. "C'est un impact non négligeable, un certain nombre d'entreprises sont très touchées mais sur le plan global de l'activité du département, c'est relativement mesuré" explique François Lafitte.

L'industrie et le tourisme ont porté l'économie landaise en 2020

Si François Lafitte est optimiste sur le deuxième et le troisième trimestres 2021, c'est en raison de l'été 2020, plutôt bon pour l'économie des Landes. "La saison touristique a été sauvée pour la plupart des établissements, exception faite des discothèques" note le président de la CCI. "L'ensemble des hébergeurs, des campings, des restaurants, des entreprises d'activité ludique ont réussi à assurer les services (...) les vacanciers étaient au rendez vous. Nous n'avions quasiment que des Français mais qui étaient présentes de manière importante." Le tourisme a représenté plus d'un milliard d'euros du chiffre d'affaires dans les Landes en 2020. Autres locomotives qui ont bien résisté : l'industrie agroalimentaire "hormis les produits festifs comme le foie gras", la production métallurgique dans le sud du département, à Tarnos. Si elles ont accusé des pertes pendant le premier confinement, l'industrie de la chimie verte et l'industrie de la mécanique automobile ont limité les dégâts, notamment avec la reprise de l'export.

Le thermalisme, secteur le plus touché par la crise

"Les Landes, c'est le premier département d'établissements thermaux, pour de nombreux curistes en France" rappelle François Lafitte. Le secteur dans son ensemble a été touché par la crise. Les établissements fermés signifient une période sans activité pour de nombreux métiers, personnel d'entretien, personnel médical, mais aussi pour toutes les entreprises gravitant autour du thermalisme : restaurants, hébergeurs, activités événementielles. Le second secteur le plus touché dans les Landes, ce sont toutes les entreprises de produits dits non-essentiels. "Le secteur de l'habillement par exemple a été très affecté par toutes les fermetures. On est à moins 70% d'activité en 2020" remarque François Lafitte. "Il y a aussi la restauration (...) pour laquelle on n'est pas rassuré pour 2021. Ils ne rouvrent que partiellement le 19 mai, ce qui n'augure pas une reprise facile."

Des dépôts de bilan qui pourraient arriver à la fin de l'année 2021

Le chiffre peut paraître paradoxal : dans les Landes, les entreprises qui ont déposé le bilan étaient plus nombreuses en 2019 (285) qu'en 2020 (185). "C'est uniquement parce qu'il y a eu des soutiens publics massifs (...) notamment avec un fonds de solidarité, les prêts garantis par l'Etat, des reports d'échéances fiscales" explique François Lafitte. Sur les quelque 25 000 entreprises que comptent les Landes, la moitié a reçu 70 millions d'euros du fonds de solidarité. Les prêts garantis par l'Etat, eux, se montent à 530 millions d'euros dans notre département en 2020. "Ce qui est difficile à apprécier, c'est ce qui va se passer lorsque ces mesures-là vont être allégées, voire supprimées" s'inquiète François Lafitte. "Je ne suis pas capable de vous dire ce qui se passera pour la fin de l'année, mais je pense qu'on aura une augmentation du nombre d'entreprises en défaillance. En 2021, on repartirait sur un surplus de dépôts de bilan, au moins 300."

Le chômage en augmentation dans les Landes en 2020

Certains secteurs ont pu préserver l'emploi dans les Landes : les collectivités territoriales, les services de la préfecture mais aussi l'armée, qui dispose de plusieurs antennes landaises (Dax, Mont-de-Marsan, Biscarrosse). Le bricolage, la pharmacie, l'alimentaire et le BTP s'en sont également bien sortis. C'est surtout sur la côte que le chômage a augmenté en 2020 en raison du manque d'emplois saisonniers. Au 4ème trimestre 2020, 7,6% des actifs étaient au chômage dans les Landes, soit une augmentation de près de 5% par rapport à 2019.