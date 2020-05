La "relance éco" en Normandie à partir de ce lundi sur France Bleu

Plus de 6000 entreprises ont, à cause du coronavirus et de l'arrêt de leur activité, eu recours au chômage partiel en Normandie. A l'heure du déconfinement, France Bleu Normandie vous propose, à partir de ce lundi 11 mai, de vous raconter "La relance éco" chaque matin à 7h15

A l'heure du déconfinement, au moment où beaucoup de normands retrouvent ce lundi matin le chemin du travail et de leur entreprise, France bleu Normandie vous propose à partir de ce lundi 11 mai un nouveau rendez-vous : "La relance éco", chaque matin à 7h15.

En quoi va consister "la relance éco" sur France Bleu Normandie ?

- Il s'agit d'un rendez-vous important qui, chaque jour à 7h15, sur France Bleu, sera consacré à la relance économique en Normandie. Pourquoi cette nouvelle rubrique quotidienne ? Tout simplement parce que, vous le savez, nombre de nos entreprises ont souffert et continuent de souffrir dans notre région. Il faut savoir que 45% des entreprises normandes ( près de la moitié ) ont effectué ces dernières semaines une demande de report de cotisations sociales. 270 000 normands ont été placés en chômage partiel au plus fort de la crise ( mi-avril). Beaucoup le sont encore. Ce chômage partiel, et bien Plus de 6000 entreprises de la région y ont eu recours ! c'est énorme, c'est du jamais vu !

Est-ce qu'on a une idée précise des secteurs qui ont été les plus touchés ?

Sans surprise ce sont les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui souffrent le plus ! 67% de ces entreprises sont impactées par la crise du coronavirus. Vient ensuite le secteur du commerce ( 51%) et sur la troisième marche de ce triste podium on trouve l'industrie et la construction. Ce sont les services qui ont [entre guillemets] le moins souffert de cette période inédite !

Et d'un point de vue géographique est-ce qu'on sait où on a le plus souffert ?

En Normandie, ce sont les départements du Calvados d'abord et de Seine Maritime ensuite qui ont été les plus touchés. L'Orne étant (toutes proportions gardées) le département le moins impacté des cinq départements normands.

Cette chronique "la relance éco". On y parlera de quoi chaque matin ?

Ce sera l’histoire d’une entreprise (petite ou grande) qui se relance après le confinement. Quelles difficultés elle rencontre ? Quelle leçons elle va tirer de cette crise sans précédent ? Comment elle se projette dans l’avenir ? Alors ce sera une entreprise, un fleuron industriel , une PME, une TPE mais ça peut aussi être une association-phare de notre région, une institution culturelle, un club de sports emblématique …Tout ce qui fait la vie économique et sociale de la Normandie.

Et ce rendez-vous est fixé tous les matins, même heure sur France Bleu Normandie ?

Oui, sur l’antenne, à la radio donc mais pas seulement puisque vous retrouverez également chaque jour cette chronique sur notre site web et notre application France Bleu.fr. Même chose sur les réseaux sociaux. Et n’hésitez pas à nous contacter (carole.louis@radiofrance.com ) si vous rencontrez des problèmes dans la reprise de votre activité ou si, au contraire, vous avez de bons plans, de bonnes idées ou des astuces permettant d'aider et de contribuer à la relance de tous ! « La relance éco » ce sera, ici même chaque matin, à 7h15