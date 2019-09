L’Economie Sociale et Solidaire, avec Emilie Mendonça.

Tours, Indre-et-Loire, France

Créée en 1998, l’association "Livre Passerelle" a fait de l’album jeunesse le pont idéal pour relier toutes les générations et tous les milieux sociaux

Basée à Tours, l’association compte 5 salariées et environ 80 bénévoles

"Livre Passerelle" intervient dans tout le département d’Indre-et-Loire : centres PMI, bibliothèques, écoles, centres sociaux…

"Livre Passerelle" c'est aussi des valises de livres transportées par les bénévoles, et la camionnette itinérante

Rendez-vous à l’Atelier Passerelle, à la bibliothèque Paul Carlat du Sanitas, tous les vendredis de 14h à 15h

On y pratique la lecture, on écoute des histoires, on rencontre des gens issus de tous milieux, et on participe à des projets culturels

Le livre sert ainsi de passerelle entre le mot et l’imaginaire, et entre les individus !



