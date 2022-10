L'économie sociale et solidaire dans la Manche en trois chiffres

Le mois de l'Economie sociale et solidaire (ESS) est officiellement lancé ce mercredi à Paris. L'objectif : faire "comprendre ce que représente cette forme d’économie et de voir ce qu’elle apporte à notre société en pleine transition". Plusieurs événements sont organisés dans la Manche. L'occasion de voir quelle est la part de l'ESS dans l'économie manchoise.

19.279

L'économie sociale et solidaire représente 19.279 salariés dans la Manche, soit 12,8% de l'emploi total et 16,7% de l'emploi privé du département. Près d'un emploi sur six (17,2%) de l'ESS en Normandie est basé dans la Manche. 1.534 établissements y participent, soit 9,2% des établissements privés et publics.

23

Quand on regarde la part de l'ESS dans l'emploi total, la Manche se classe 23e département français. A titre de comparaison, l'Orne arrive en treizième position (15,1% de l'emploi total du département), le Calvados 45e (11,7%), la Seine-Maritime 86e (9,1%) et l'Eure 88e (9%)

17,4

Selon les chiffres de l'observatoire régional, Saint-Lô agglo est le premier EPCI (établissement public de coopération intercommunale) normand où les emplois ESS sont les plus implantés. La collectivité est d'ailleurs le 19e EPCI de France dans ce domaine, avec 17,4% des emplois de la communauté d'agglomération liés à l'économie sociale et solidaire. Pour Mont-Saint-Michel/Normandie, c'est 12,9% et l'agglomération du Cotentin 11,5%. D'autre part, avec plus de 58.000 emplois, les six principal EPCI de Normandie représentent un peu plus de la moitié des emplois ESS en région.