L'économie sociale et solidaire peine face à la crise sanitaire

Privilégier le service rendu plutôt que le profit

Le secteur associatif joue un rôle important principalement pour répondre à des besoins dans le cadre de la crise sanitaire, puisque ces forces vives se mobilisent notamment pour l’accès aux soins, ou pour potentiellement apporter une aide à des personnes en situation très délicate par rapport à cette crise, dans un contexte économique très perturbé

Un secteur essentiel qui est en souffrance

De son côté, la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Corsica souligne que la caractéristique des structures de l’économie sociale et solidaire est que les ressources financières qu’elles perçoivent proviennent principalement des acteurs économiques institutionnels. Donc la Collectivité de Corse, de part son poids, est un acteur incontournable dans la captation de financement public.

La CRESS Corsica au service de l'Economie sociale et solidaire de Corse - CRESS Corsica

Une activité en péril

Selon Jean-Michel Miniconi, directeur de la CRESS Corsica, "les associations sont soumises à un allongement de plus en plus accentué des délais de paiement des crédits publics qui atteignent couramment de six à huit mois minimum. Et on constate une complexification des procédures, un conditionnement de versement à la fourniture de bilan comptable validé en instance à N +1, des mises en délibération en fin d’année civile, donc tout cela entraine des décalages de versement de subvention".

Néanmoins, Jean-Michel Miniconi constate que la Collectivité de Corse a fait de gros efforts pour raccourcir ces délais de versements. Il y a aussi des outils qui ont été financés et mis en place notamment par Corse Active Pour l’Initiative et qui permet d’obtenir des prêts relais pour justement faire face à ces retards de versement de subventions.

Ces structures associatives représentent 90 % du secteur de l’économie sociale et solidaire en Corse. Elles représentent 1100 établissements, et emploient 8300 salariés .