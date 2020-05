L'économiste toulousain Jean Tirole dirigera un groupe national d'experts sur la relance

Jean Tirole, prix Nobel d'économie et fondateur de la Toulouse School of Economics (TSE), dirigera une commission d'économistes chargée de travailler sur les enjeux de l'après-crise.

Comment imaginer le monde d'après? C'est pour répondre à cette question que le président de la République Emmanuel Macron installe ce vendredi une commission de 26 économistes français et internationaux co-dirigée par Jean Tirole, prix Nobel d'économie et fondateur de la Toulouse School of Economics (TSE) et Olivier Blanchard, ancien chef économiste du Fond Monétaire International (FMI). Ils plancheront sur trois grands défis économiques de l'après-crise coronavirus : le climat, les inégalités et la démographie. Christian Gollier, le directeur de TSE, pilotera le groupe de travail sur le climat.

Un rapport prévu pour décembre 2020

Jean Tirole se dit honoré de faire partie de cette commission : "Le chômage, le surendettement et le pouvoir d’achat occuperont certainement le devant de la scène ces deux prochaines années. S'il s'agit bien sûr de préoccupations cruciales, nous devons aussi assurer une vision d’ensemble quant à l'avenir de notre société. Réfléchir avec des économistes de premier plan sur la manière de répondre de façon concrète, crédible et efficace à ces défis de long terme sera passionnant."

Feront partie de cette commission des sommités mondiales, comme les prix Nobel Paul Krugman et Peter Diamond, l'ancien vice-président de la Banque mondiale et spécialiste de l'économie du climat Nicholas Stern et l'ex-conseillère économique de Bill Clinton Laura Tyson. Le groupe devra rendre un rapport en décembre 2020.