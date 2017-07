L’Écopôle du Forez survit malgré le retrait de la Région

L’Écopôle du Forez a encore passé une année difficile. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a – comme en 2016 – divisé par deux la subvention à l’association. Alors la FRAPNA, qui gère la plus grande réserve ornithologique, se tourne vers le monde des entreprises.

Il y a un an, la nouvelle tombait comme un coup de massue pour l’Écopôle du Forez. La plus grande réserve ornithologique de Rhône-Alpes voyait sa subvention régionale diminuer de moitié. Une année 2016 qui aurait été fatale si Saint-Étienne Métropole n'avait pas débloqué une subvention de 50.000 euros. Et l'année 2017 a été aussi dure. La Région a en juin -à nouveau- divisé par deux sa subvention au site de l’Écopôle du Forez.

Partenariat avec département de la Loire

Alors, la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, qui gère le site situé à Chambéon près de Feurs a dû prendre des mesures. D’abord l'association est passée de 29 à 36 salariés. Impossible de garder tout le monde, il a fallu mettre en place un plan social.

Et puis l’association a surtout décidé de multiplier ses sources de financements. Quand il a su que le Conseil Régional coupait encore en deux sa subvention de 2017, Raymond Faure, le président de la FRAPNA, a compris qu'il fallait oublier la Région. Il est donc entrain de sceller un partenariat avec le département de la Loire.

Entreprises vertueuses

Mais à la FRAPNA on a aussi appris que le monde politique pouvait changer d'avis très vite. Alors l'association s'est tournée vers les entreprises. Plusieurs sociétés sont en train de devenir des mécènes grâces à des conventions signés sur un temps donné. Mais ce partenariat avec le monde économique posent des difficultés. Notamment parce que les adhérents de la FRAPNA sont très suspicieux à l'égard des entreprises en question et demandent qu'elles soient vertueuses écologiquement.

Des adhérents qui ont d'ailleurs été mis à contribution avec un appel aux dons. Ils sont aussi inciter à suivre des formations pour faire remplacer les salariés qui ont été licenciés en devenant bénévoles. L'association qui a aussi reçu un gros soutien du grand public puisque que la fréquentation de l'Écopôle est en hausse.