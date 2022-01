L'édition 2021 du marché de Noël de Strasbourg: un succès populaire pour la ville

Le marché de Noël de Strasbourg aura eu raison du covid cette année et malgré la baisse de fréquentation de près d'un quart par rapport à 2019, la ville a le sourire. La formule était plus aérée, avec davantage d'espace pour circuler dans les travées, des chalets plus étalés dans l'hypercentre et au final, selon la municipalité, des strasbourgeois qui se sont réconciliés avec les petits chalets de bois qu'ils s'étaient mis à bouder face à la marée humaine. En 2019, les chiffres officiels de fréquentation du marché de Noël de Strasbourg faisaient état de 2 millions de visiteurs. "Par rapport aux difficultés, aux contraintes qu'on a pu connaître, le pari est clairement relevé puisque cette édition 2021 a été un succès" se réjouit Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg.

des exposants aux anges

"C'était splendide, tout le monde était content" explique André Scheidel, le vice-président du SPECS, le syndicat professionnel des exposants du Christkindelsmärik de Strasbourg, "ce qui est quand même fabuleux" dit-il, en se rappelant les débats houleux qui ont précédé l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg, notamment quand la ville a annoncé son intention de vouloir aérer la manifestation. L'an prochain la ville entend creuser ce sillon en développant l'éco-responsabilité, la solidarité et les jurys citoyens.