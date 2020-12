La 54ème édition du Salon du Bourget était prévu du 21 au 27 juin 2021. Elle a été annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

L’édition 2021 du salon du Bourget annulée à cause de la situation sanitaire

C’était un moment attendu par tout le monde de l’aéronautique. Mais le rendez-vous du Salon du Bourget ne pourra se tenir l’année prochaine. La 54ème édition du Salon du Bourget était prévue de 21 juin au 27 juin 2021. Une annulation "compte tenu de l'incertitude liée à la crise sanitaire" liée au Covid-19, a annoncé l'organisateur.

Décision inéluctable

Le conseil d'administration du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris (SIAE) "s'est rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation" d'un événement qui draine plusieurs centaines de milliers de visiteurs, explique-t-il dans un communiqué. La 54e édition est donc reportée à juin 2023.

En 2019, le salon du Bourget avait réuni près de 2.500 exposants, dont la moitié des Français, installés sur 324.000 m2. Ces exposants représentaient 49 pays étrangers. 85% des 100 plus grands acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale sont présents au Bourget. Un rendez-vous habituellement incontournable en terme de carnet de commandes et d'offres d'emploi.

Il draine près de 300.000 visiteurs internationaux, dont 150.000 _"_grand public" sur un week-end.

Un coup dur pour les acteurs en Occitanie

Parmi les exposants, la région Occitanie fait évidemment partie des poids-lourds. Pour la dernière édition plus de 250 exposants portaient la bannière occitane. La Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Lot, l'Ariège, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales étaient représentés. Il y a deux ans, toutes les grosses entreprises de la région étaient là. Airbus évidemment qui présentait 18 aéronefs (avions, hélicos, drones, sans compter les appareils de l'Armée), Thalès et Thalès Alenia Space, le groupe Safran, ATR, Latécoère, Figeac Aero ou encore Liebherr-Aerospace.