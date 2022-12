"L'effet Clochette", le sac à pain fait en Bourgogne veut conquérir les chefs étoilés

Et vous, est-ce que vous en avez marre de retrouver le pain acheté le matin même, déjà tout sec le soir ?

A Beaune, une micro entreprise s'est penché sur ce problème. " L'effet Clochette " est une start-up composé de deux associés qui fait le pari de relancer le bon vieux sac en tissu pour conserver le pain. Mais attention, pas n'importe quel sac en tissu . Un beau produit confectionné en Bourgogne avec des matières recyclées et aseptisées

A 57 ans, Christophe Revel a investi 30.000 euros dans cette aventure. Il n'en vit pas encore pleinement, mais il croit à son idée, car il vise un marché haut de gamme

Quelle est votre idée, à qui s'adresse votre produit ?

Christophe Revel : Alors aujourd'hui, on est sur une petite production hyper qualitative, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un produit de masse. C'est pour ça qu'on développe cela auprès de professionnels tels que des Meilleurs Ouvriers de France, des chefs étoilés ou des boutiques atypiques et de prestige. Je pense notamment à Beaune à la boutique Athenaeum qui nous a fait confiance et qui continue de nous faire confiance depuis nos débuts.

Comment s'y prend-on aujourd'hui pour vendre un sac à pain ? Pourquoi est-ce que votre produit plaît ?

Il plait parce qu'il est diffèrent de ce qui se trouve actuellement sur le marché. On s'est rendu compte que la principale production venait principalement de République populaire de Chine ou d'Inde, où il n'y a aucune norme sanitaire par rapport au traitement des textiles. On est généralement sur des textiles modernes très fins, ce qui est complètement différent de notre démarche puisque nous fabriquons uniquement nos sacs à pain à partir de tissus anciens, naturels, recyclés. On récupère des vieux draps, des nappes, des beaux tissus anciens destinés à être transformés en chiffons et tout cela est ensuite aseptisé. Nos sacs à pains sont cousus et assemblés ensuite dans des Centres d'aides par le travail en Saône-et-Loire et dans la région Lyonnaise

Les sacs sont cousus en Saône-et-Loire, à Macon par un centre d'aide par le travail - DR

Combien de sacs à pain vendez-vous, et à quel prix ?

On a une capacité, un stock permanent d'à peu près 2.000 sacs et on essaye de créer des collections qui seront forcément limitées mais chics. Notre gamme démarre autour des 20 € et on atteint les 30, voire les 50 € pour des modèles uniques. On a fait le choix d'avoir cette image un peu haut de gamme, donc on sait forcément qu'on va déplaire à des gens qui pourront peut être pas s'offrir notre sac a pain, mais on est obligé d'avoir un choix stratégique.

Arrivez vous à vivre de cette production ?

Non pas encore. Nous avons débuté en 2021. Aujourd'hui je dois assurer un CDD a côté pour joindre les deux bouts, mais nous sommes autonomes financièrement, sans la pression des banques et on se développe a notre rythme, en accord avec nos valeurs.

Quelle est votre idée pour faire décoller votre start-up ?

On a de grosses ambitions. On a plus de 500 chefs étoilés en France qui font partie de nos cibles prioritaires. On a de nombreux meilleurs ouvriers de France dans le domaine de la boulangerie. Voilà, on a déjà pas mal de travail pour contacter tous ces gens là, en sachant qu'on ne pourra pas fournir tout le monde. Donc on n'est pas inquiets sur le fait de vendre notre production. Ce qu'il nous faut, c'est trouver le bon équilibre entre conserver ces exigences de qualité et trouver nos futurs clients qui acceptent aussi d'être nos ambassadeurs.