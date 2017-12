Presque six mois que la géographie a changé et que Bordeaux, mais aussi Libourne, s'est rapprochée de Paris avec la LGV. Le Libournais en voit déjà les effets : les entreprises regardent le territoire d'un nouvel œil, échaudées également par les bouchons bordelais.

C'est le quatrième épisode de notre série "six mois après la mise en service de la LGV entre Bordeaux et Paris". Direction Libourne qui s'est aussi rapprochée de la capitale, à 2h44 au lieu de 3h30, avec désormais quatre dessertes directes quotidiennes. Une aubaine pour l'économie selon la Chambre de commerce et d'industrie.

Un dynamisme retrouvé

Laurent Béreau le responsable de la Délégation de la CCI de Libourne n'avait jamais vu de tels chiffres depuis 10 ans. "En quelques mois cette année, nous avons eu 344 créations d'entreprises pour seulement 165 radiations. C'est plus du double donc et on n'a jamais vu ça depuis dix ans sur notre territoire. Ce qui veut dire qu'il y a un rebond économique sur le Libournais". Un effet LGV, au moins en partie, selon lui. Laurent Béreau constate également parallèlement un effet repoussoir des bouchons de la rocade de Bordeaux. "J'entends de plus en plus dire : "moi entrepreneur à Bordeaux, j'ai des soucis avec des clients qui râlent parce qu'ils ont passé deux heures en voiture, et j'ai des fournisseurs qui refusent de me livrer". Du coup, ils envisagent comme solution, de peut-être déménager une partie de l'activité sur le Libournais?". Il estime que Libourne, ville moyenne qui se meurt, c'est fini. Preuve en est : Hermès a choisi St Vincent de Paul dans la Métropole de Bordeaux pour implanter son nouvel atelier de maroquinerie, mais Libourne a longtemps été dans la course.

Ne pas s'arrêter là et rénover le TER Libourne-Bergerac-Sarlat

Pour autant, il ne faut pas attendre tout de la LGV. Elle a impulsé un rebond qu'il faut accentuer en obtenant de l'Etat qu'il garantisse l'avenir de la ligne TER Libourne-Bergerac-Sarlat, en aidant les collectivités à financer sa rénovation. Ce qui pourrait déclencher des implantations justement selon Laurent Béreau. "C'est difficile maintenant de trouver du foncier sur la Métropole. Et le Libournais peut être une solution, à condition d'avoir des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires digne de ce nom".

Effet touristique pour St Emilion et le Périgord

Ces infrastructures seraient aussi bénéfiques au tourisme et à St Emilion (un million de visiteurs par an désormais; un chiffre qui pourrait encore grossir) et dans le Périgord proche. C'est ce que pense aussi Danièle pétillante retraitée en manteau blanc et baskets jaunes, qui fait souvent la navette entre Paris et sa résidence secondaire du Libournais depuis 22 ans. Elle ne voit que du positif à cette LGV directe en 2h44 de la capitale. C'est "moins de fatigue". Un bémol cependant. Le prix des billets le weekend pour une famille entière, "élevés! Peut-être il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue là".