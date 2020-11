L'Eguille sur Seudre : le bar-tabac "Le Central" devient la vitrine de commerces obligés de fermer

A l'Eguille sur Seudre, le gérant du bar-tabac "Le Central" invite les commerçants voisins à exposer leur produits chez lui. Il met à leur disposition l'espace bar qu'il a du fermer à cause du confinement et des mesures sanitaires.

C'est un petit village comme il y en a beaucoup en Charente-Maritime : l'Eguille sur Seudre en pays Royannais, moins de mille habitants. Avec le confinement, les quelques commerces sont quasiment fermés : il n'y a plus que le bar tabac presse, et l'épicerie qui sont ouverts. Et encore : Bruno Raine, le gérant du "Central" à du fermer le bar, il accueille seulement les clients du tabac et de la presse dans un local à moitié vide. "J'ai ôté les tables et les chaises, j'ai de l'espace, je peux en faire profiter quelqu'un". Il a donc lancé une invitation, via sa page Facebook aux commerçants du voisinage.

Pour l'instant, ce sont plutôt ses clients qui ont répondu : Annie Lasnier, qui habite l'Eguille vend des vêtements de marins sur le port de Royan, elle dépose ce vendredi un portant avec des pulls et cabans et puis la gérante du centre spa "pause détente" de l'Eguille qui est venu laisser des dépliants. Si le centre est fermé, elle vend en drive des produits de beauté et des bons cadeaux. Elle espère attirer des clients "surtout que novembre et décembre sont les deux meilleurs mois de l'année et là, c'est 100% zéro".