L'EHPAD de Lalevade fermera-t-il l'année prochaine ?

L'information commence à circuler sur les réseaux sociaux et elle inquiète les habitants de cette commune d'un peu plus de 1000 habitants. L'EHPAD accueille aujourd'hui 39 résidents. Aésio Santé qui gère l'établissement depuis 2017 fait savoir qu'aucune décision n'a été prise mais que la question se pose en raison de la vétusté de l'établissement et du manque de médecin.

Un établissement vétuste

Le projet de fermeture de ce qui a été d'abord un foyer logement puis un EHPAD est ancien. Mais il a été repoussé à de nombreuses reprises. Aujourd'hui selon Aésio Santé il devient difficile de poursuivre l'activité. Le bâtiment ne correspond plus aux normes en vigueur : les chambres sont petites, les portes d'accès ne sont plus adaptées. Il n'y a pas une salle de bains par chambre comme c'est le cas dans des EHPAD récents. L'EHPAD n'est pas fonctionnel pour le personnel qui doit fournir beaucoup plus d'efforts au quotidien.

Aucune décision n'a été prise mais les résidents pourraient se voir proposer un déménagement vers les EHPAD de Thueyts ou de Jaujac.

Un manque cruel de médecin

Le secteur de Lalevade a connu une chute importante du nombre de médecins et surtout de médecins traitants. Aujourd'hui, la moitié des résidents de l'EHAPD n'ont pas de médecins traitants et désormais ne sont acceptées au sein de l'établissement que des personnes qui ont un médecin traitant.

La colère du maire de Lalevade

Le maire de Lalevade-d'Ardèche ne décolère pas. Il veut garder son EHPAD qui accueille de nombreuses personnes âgées du secteur. C'est aussi une activité économique sur son territoire puisque l'établissement emploie trente salariés. Dominique Fialon essaie de trouver une solution avec un repreneur et un financeur dont il ne souhaite pas encore dévoiler les noms mais qui, selon lui, sont prêts à réaliser une étude de faisabilité. On estime que le coût de la rénovation de ce bâtiment inauguré en 1971 serait de l'ordre de 10 millions d'euros.

L'inquiétude des salariés

Les salariés ont été avertis d'une éventuelle fermeture de l'EHPAD courant 2023. Ils doivent rencontrer individuellement la direction dans les jours qui viennent pour évoquer leur avenir. "Nous sommes sous le choc explique Eric Lhopiteau, aide soignant depuis 13 ans à Lalevade. Le bâtiment n'est peut-être pas très fonctionnel mais on est une équipe qui s'entend très bien et c'est rare. "