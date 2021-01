Les 130 résidents d'un Ehpad de la Sarthe sont privés de téléphone depuis deux semaines

Le passage à l'année 2021 ne s'est pas fait en douceur pour l'Ehpad résidence Les Chanterelles, à Marolles-les-Braults, dans la Sarthe. Les 130 résidents et 83 membres du personnel sont privés de téléphone depuis le 30 décembre. En pleine pandémie de coronavirus, la panne ne pouvait plus mal tomber.

Le système de téléphone de l'Ehpad résidence Les Chanterelles, à Marolles-les-Braults, a choisi le pire moment pour lâcher ! Le soir du 30 décembre dernier, une panne d'électricité a fait sauter l'appareil qui permet à l'établissement sarthois de passer et de recevoir des appels. La téléphonie pourrait être rétablie en ce week-end des 16 et 17 janvier.

"J'ai assuré le standard téléphonique du 1er au 3 janvier, c'était de la folie pure", assure Stéphane Dubut, directeur de la résidence. Après une première intervention, une seule ligne téléphonique a pu être rétablie, pour les urgences. Pour le reste, "heureusement que la plupart d'entre nous dispose de forfaits personnels illimités", précise-t-il.

On attend tous un retour à la normale avec impatience !

En pleine épidémie de coronavirus, impossible de faire passer l'unique téléphone de main en main. Résultat, les résidents et leurs familles ne peuvent pas se joindre directement : "On récupère les messages et on les transmet", explique le directeur.

Ce jeudi 14 janvier, après 15 jours de panne, les réparateurs tentent de rétablir les connexions. "On attend tous un retour à la normale avec impatience", conclut Stéphane Dubut, qui espère pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux résidents et personnels des Chanterelles d'ici à ce week-end.