L'Ehpad de Sauveterre-de-Guyenne fermera ses portes au printemps prochain

Stupeur et colère à Sauveterre-de-Guyenne, qui devrait perdre son Ehpad au printemps prochain. Le groupe Korian, qui en est propriétaire, l'a annoncé la semaine dernière lors d'une réunion en mairie. Elle a aussi prévenu les 26 salariés. L'établissement, qui compte 42 lits et prend en charge 36 résidents actuellement devrait fermer pour de bon au printemps prochain. La raison ? Korian parle d'un site qui n'est plus aux normes actuelles, avec des chambres trop petites et qui ne possèdent pas toutes un point d'eau. Elle assure aussi qu'il s'agit d'un "projet de restructuration" déjà prévu par l'ancien propriétaire, le groupe Omega. Le maire Christophe Miqueu dénonce des raisons uniquement financières, selon lui la direction de Korian a chiffré la rénovation du site de Sauveterre à 11 millions d'euros.

Des salariés de Sauveterre ont déjà accroché des banderoles dans la commune © Radio France - Kévin Blondelle

"Je ne veux pas que mon père aille je ne sais où"

Pour les familles des résidents, c'est le choc . Evelyne est voisine de cet Ehpad de Sauveterre-de-Guyenne, elle l'a vu sortir de terre en 1988 et son papa de 91 ans y réside aujourd'hui. "Je ne veux pas que mon père aille je ne sais où. Il est né à Sauveterre, je suis né à Sauveterre, on n'a jamais eu à dire quoi que ce soit sur cet établissement. Et le personnel on en fait quoi ?"

26 salariés dans l'incertitude

Parmi ces salariés, Véronique, aide médico psychologique. "Certains collègues ont pleuré, certaines familles ont pleuré, des résidents ont pleuré." Lorsqu'on lui parle d'un possible transfert sur un autre site de Korian, elle secoue la tête : "ça va être compliqué, les enfants sont scolarisés à Sauveterre, il faut vendre son bien... C'est compliqué, il y a un attachement." La direction de Korian assure qu'elle va recevoir dans les jours à venir les familles de résidents et les salariés pour les "accompagner". Le groupe possède 7 autres Ehpad en Gironde. Sur place à Sauveterre ces mêmes salariés et proches des résidents assurent qu'ils vont se battre pour la survie du site.