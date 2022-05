L'éléphant Heureux : des chambres d'hôtes qui profitent à l'économie locale

Henk et Soskia Koopmans ont ouvert L'éléphant Heureux il y a tout juste un an.

L'éléphant Heureux, ce sont des chambres d'hôtes ouvertes par un couple de Néerlandais en juin 2021. Des chambres destinées à tout le monde mais aussi à des personnes malades. Une réservation sur le site internet de fairbnb.coop peut aussi favoriser l'économie locale de Bétête.

Des chambres d'hôtes pour les personnes malades

Dans une belle maison de trois étages entièrement retapée, Soskia et Henk Koopmans, un couple de Hollandais a ouvert deux chambres d'hôtes sous le toit, il y a tout juste un an. Mais Soskia voit déjà plus loin. Elle a déjà le projet de réaliser une troisième chambre au rez-de-chaussée pour des personnes âgées ou handicapées.

Elle aimerait également pouvoir ouvrir l'éléphant heureux aux femmes et aux hommes atteints de cancer du sein. Présidente d'une association de lutte contre cette maladie aux Pays-Bas, l'hôte "veux inviter les patients ici pour une semaine de relaxation et leur proposer un traitement différent, hors de l'hôpital." Elle pense que le cadre idyllique de ses chambres d'hôtes permettrait aux malades de bénéficier d'un autre type de soin, avec "des personnes qui font des massages ou du yoga", précise-t-elle.

Favoriser l'économie locale

La nouvelle bétêtoise est aussi l'ambassadrice de Fairbnb pour la Creuse. Fairbnb est une plateforme de réservation en ligne qui permet de rémunérer plus justement les résidents et les acteurs de l'économie locale. L'objectif c'est que la moitié des frais de plateformes reviennent au territoire. Par exemple en Creuse, Fairbnb soutien l'épicerie-bar-associatif La Patte d'Oie Gourmande qui se trouve à Bétête, c'est-à-dire que "pour chaque réservation effectuée dans le département, 50% des frais de plateformes reviennent à ce projet, (La Patte d'Oie Gourmande) pour le financer et que la richesse générée revienne vraiment à la communauté locale", explique Marie Texier, responsable du développement de la jeune plateforme en France.

Si vous souhaitez réserver une chambre sur Fairbnb, vous verrez immédiatement quel projet du territoire vous soutiendrez. "Vous, en tant que voyageur dans la Creuse, vous pouvez également prendre part au projet en allant consommer un café ou en achetant un souvenir dans l'épicerie solidaire. L'objectif c'est aussi de créer un lien entre les voyageurs, les hôtes et le projet", se réjouit Marie Texier