L'embauche des cadres augmente de 30% en Pays de la Loire

L'année 2016 a été incroyable : l'embauche des cadres n'avait jamais été aussi élevée dans la région Pays-de-la-Loire. Les entreprises ont recruté 9 850 cadres dont 3 300 créations de poste.

La débauche des cadres est de plus en plus importante dans la région. L'Association pour l'emploi des cadres (Apec) a présenté ses résultats mardi 21 février au siège de l'Apec à Nantes. Ils sont très bons, 30% d'embauche en plus par rapport à 2015. C'est un score qui s'explique par le développement du numérique dans la région et par les carnets de commandes bien remplis par les entreprises emblématiques de la région, comme Airbus ou STX.

Les principaux secteurs concernés sont les services (72%) et l'industrie (18%). Le secteur de la construction, lui, connait une faible augmentation du recrutement (4%). La région compte parmi les régions qui embauche le plus avec l'Occitanie (29%), la région Paca (27%) et le top pour la Normandie avec 40% d'embauche de cadres en plus.

C'est une année exceptionnelle, du jamais vu depuis 20 ans. Michele Sallembien, déléguée régionale Apec

Les entreprises recrutent surtout des jeunes avec moins de dix ans d'expérience (59%), ils sont plus à l'aise avec les nouvelles technologies et leur salaire est moins élevé en début de carrière. Un embauché sur cinq est un informaticien. Après il s'agit de commerciaux (18%) et de cadres en recherche et développement (15%).

Les prévisions pour 2017 sont encourageantes : l'Apec prévoit 10% d'embauche en plus par rapport à 2016. Mais elle émet quelques réserves : le Brexit en cours et l'élection présidentielle pourraient freiner cette croissance.