L'empire nordiste Auchan fête ses 60 ans !

Le groupe nordiste Auchan fête ses 60 ans ce mardi 6 juillet ! L'enseigne de supermarchés est née à Roubaix en 1971 : elle est aujourd'hui devenu l'une des marques les plus connues de la grande distribution, mais son modèle d'hypermarchés arrive en bout de course.

Auchan souffle ses 60 bougies cette année ! Le premier magasin du groupe ouvre ses portes en 1971 à Roubaix, dans un quartier au nom équivoque : quartier des Hauts Champs ! Guy Laplatine, salarié boulonnais et délégué CFDT se souvient : "Auchan c'était presque une PME" quand il a commencé dans les rayons en 1982. Depuis, le groupe a bien grandi : l'entreprise a fait la fortune de la famille Mullier et emploie aujourd'hui 180 000 personnes dans le monde. C'est un géant de la grande distribution.

Mais le cap des 60 ans n'est pas évident. Son modèle d'immenses magasins est en bout de course. Auchan a lancé depuis 2 ans un "plan de modernisation des outils et du mode de fonctionnement" explique le directeur général Jean-Denis Deweine. Ce plan entre désormais dans seconde phase : développer les magasins piétons de quartiers, qu'on peut notamment voir germer à Lille. "Sur le plan mondial, Auchan se porte bien." affirme Jean-Denis Deweine. Mais pour le syndicaliste Guy Laplatine, cette "modernisation" a un coût. L'année dernière, l'enseigne a lancé deux plans sociaux, et supprimé 1500 postes en France.