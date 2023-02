L'emploi en Ille-et-Vilaine sort dopé après la crise covid

Variation de l’emploi salarié en Ille-et-Vilaine (entre la fin du trimestre et la fin du trimestre précédent)

L'emploi est resté dynamique en Ille-et-Vilaine malgré les heurts liés à la crise sanitaire explique l ’INSÉE Bretagne dans une étude rendue publique ce mardi.

ⓘ Publicité

Un début de crise difficile

Au début de la crise, au 1ᵉʳ semestre 2020, les restrictions sanitaires ont eu de fortes répercussions sur l’activité économique et l'emploi a d’abord fortement chuté en Ille-et-Vilaine. Mais moins qu’ailleurs en France, car les industries agroalimentaires, très présentes dans le département, ont moins subi de pertes d'emploi.

En revanche, l'intérim, qui a un poids important en Ille-et-Vilaine, a connu une chute qui s’est même intensifiée en fin d’année 2020 avec la pénurie des semi-conducteurs dans l'industrie automobile.

Le taux de chômage, qui a bondi avec la crise pour se situer à 7,3 % de la population active, a commencé à baisser fin 2020, pour s’établir à 6,4 % et quasiment retrouver son niveau de fin 2019.

L'évolution du taux de chômage entre 2020 et 2022 - INSEE Bretagne

2021 et 2022 années de forte reprise

En 2021, l'emploi va progresser très nettement, alors que les difficultés d'approvisionnement s'aggravent. Le nombre de demandeurs d'emploi et le taux de chômage diminuent. Même tendance en 2022. Porté par le secteur tertiaire, l'emploi en Ille-et-Vilaine continue de progresser malgré les difficultés de recrutement. Mais l'intérim reste en dessous de son niveau d'avant-crise. Et même si le taux chômage remonte légèrement depuis l'an dernier, il reste un des plus bas de France, à 5,6%.