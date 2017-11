L'emploi intérimaire en forte hausse en octobre en Occitanie

Après une hausse de 12% en septembre, l'emploi intérimaire a encore augmenté en octobre de 9.2% en France et presque autant sur la région Occitanie.

L'emploi intérimaire a progressé en octobre dernier dans la grande région, de 9.1% par rapport à octobre 2016. Hausse quasi équivalente à la tendance nationale.

Hausse à deux chiffres dans les transports

Les secteurs les plus porteurs sont les transports (+35,4 %), le BTP (+9,8 %), l’industrie (+8,9 %) et le commerce (+4,0 %). En revanche, l'intérim recule dans les services (-1,2 %).

Si l'on étudie l'évolution par métier, la hausse est notable chez les employés (+15,1 %), les ouvriers qualifiés (+8,7%), les ouvriers non qualifiés (+8,2 %) et les cadres et professions intermédiaires (+6,2 %).

Hausse de 11% dans la région depuis janvier

Dans l'Hérault on reste sur une progression moyenne de 3.7%, loin de l'Aude à 27%. Au cours des dix premiers mois de l'année l'intérim a augmenté de 8.6% en France et de 11% dans la région.