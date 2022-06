L'encadrement des loyers commence le 1er juillet à Montpellier

Après Paris et Lille, Montpellier est la troisième ville à expérimenter l'encadrement des loyers. Une mesure créée par la loi Élan (2018) pour faire baisser la pression immobilière. En 6 ans, les loyers ont progressé de 26% en moyenne à Montpellier. Le maire, Michael Delafosse veut ainsi "lutter contre la spéculation". Il l'a expliqué lors de la présentation du dispositif, ce jeudi, avant son entrée en vigueur le 1er juillet prochain.

Michael Delafosse lors de la présentation du dispositif d'encadrement des loyers à Montpellier © Radio France - Valentin BERTRAND

Le principe

Concrètement, il y aura désormais cinq loyers de référence selon le quartier. Les propriétaires seront alors contraints de fixer leur loyer dans une fourchette de plus ou moins 20 %. Au-delà, le locataire pourra saisir la Préfecture pour demander le remboursement du surplus. Et si le propriétaire s'y refuse, il encourt une amende de 5.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale.

Le loyer médian sera, par exemple, de 13,2 € /m² pour un appartement et de 17,3 € /m² pour un studio. Un "bouclier social" selon Michael Delafosse, et une "réponse aux nombreux étudiants et femmes seules avec enfants qui n'arrivent plus à se loger en ville". Et ce d'autant plus qu'à Montpellier, 1 habitant sur 2 (hors étudiants) est locataire.

Cette règle concernera tous les personnes qui signent ou reconduisent un bail locatif après le 1er juillet à Montpellier. Il est d'ores et déjà possible de consulter les loyers de référence sur le site internet de la métropole (ici).

Plusieurs mesures complémentaires

L'encadrement des loyers vient compléter plusieurs autres dispositifs destinés à faciliter l'accès au logement. Dès cet été, l'enregistrement des locations touristiques, comme Airbnb, est censé empêcher leur usage à l'année. Le permis de louer – pour lutter contre les logements indignes – sera lui généralisé à toute la métropole cet automne.

à lire aussi Dans le quartier Celleneuve à Montpellier, le permis de louer ne fait pas le poids contre l'insalubrité

Reste la question des contrôles. Il seront réalisés par les services de la Préfecture et donc hors du périmètre de la ville. En décembre dernier, Ian Brossat – l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement – déplorait que seuls 10 verbalisations aient été dressées en 3 ans d'expérimentation.

Une mesure "morale" selon Michael Delafosse Copier