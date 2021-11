Seine-Saint-Denis : les loyers seront encadrés à partir du 1er décembre dans les neuf communes d'Est Ensemble

Après Paris et le territoire de Plaine Commune, c'est autour du territoire Est Ensemble de passer à l'encadrement des loyers. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2021, annonce ce vendredi la collectivité qui regroupe neuf communes de Seine-Saint-Denis (Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec, Montreuil, Romainville, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Pantin).

Marc Guillaume, le préfet de la région Ile-de-France a pris l'arrêté qui permet d'appliquer ce dispositif censé permettre "d'agir sur les loyers excessifs et contenir les hausses de loyers abusives dans les territoires les plus tendus", à l'image d'Est Ensemble. En 2017, le loyer moyen sur le marché local atteignait 16,5 euros/m2 hors charges, un niveau largement supérieur à celui d'autres grandes métropoles comme Nice, Toulouse ou Lille, par exemple.

L'arrêté du préfet fixe un loyer de référence, un loyer de référence majoré (supérieur de 20%) et un loyer de référence minoré (diminué de 30%) en fonction de la surface habitable, de l'ancienneté et de la catégorie du bien et des secteurs géographiques.

La mesure s'applique uniquement aux baux signés à compter du 1er décembre "pour les locations nues et meublées". En cas de non-respect du loyer de référence majoré, le bailleur pourra être mis en demeure à la demande du préfet et devra rembourser les trop-perçus au locataire. À défaut, une amende est possible, jusqu'à 5.000 euros pour une personne physique, 15.000 euros pour une personne morale.