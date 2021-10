Yonne : L'enceinte Merlin assemblée par Apic Design à Saint Fargeau en collaboration avec Elipson

La fabrication de l'enceinte Merlin vient de débuter à Saint Fargeau.

Cette enceinte audio est destinée aux enfants de 3 à 10 ans . Elle est chargée avec des musiques et des histoires sélectionnées dans les catalogues de Radio France et Bayard Jeunesse qui sont à l'origine de sa conception.

45 000 exemplaires vont être fabriqués d'ici la fin de l'année par Apic Design à St Fargeau qui emploi 11 personnes. 100 000 sont prévus l'an prochain.

L'enceinte Merlin a été conçue pour l'éveil des enfants par l'audio, une alternative aux écrans. C'est tout simple d'utilisation selon Vincent l'Aigle directeur d'AV Industrie propriétaire d'Elipson.

L'entreprise icaunaise conçoit ce produit avec Elipson, pionnier de la haute fidélité française. Mais leur association date de 2014 avec la conception d'une platine vinyle rappelle Vincent l'Aigle directeur d'AV Industrie propriétaire d'Elipson. Et elle s'est poursuivie . "Depuis quatre ans on a les enceintes haut de gamme pour le cinéma. Depuis trois ans la gamme Legacy, qui est du haut de gamme Hi-Fi pour les enceintes et depuis cette année on fait à Saint Fargeau tout ce qui est câble d'alimentation. "

Et puis le mois prochain c'est la production d'amplificateurs haut de gamme qui va démarrer sur le site de St Fargeau. Mais Apic Design est aussi et surtout une société d'innovation rappelle son directeur Christophe Barreau. " On a créé une borne de désinfection des mains pour les enfants, qui brumise une solution hypochloreux. Donc il n'y a pas d'alcool et vous tuez le Covid aussi rapidement que tout le reste. Et pour les enfants c'est idéal, ça n'abime pas les mains."

Il y a eu aussi la création d'une machine en métal et en bois pour faire des Ti-punch en automatique. Mais aussi un brevet pour limiter le risque d'exposition de ceux qui travaillent dans le nucléaire. " Une centrale nucléaire, c'est une grosse machine à vapeur, il y a plein de vannes dedans. Et donc on a créé un outillage en automatique qui permet de couper les vannes rapidement. Cela permet à des gens qui rentrent dans des lieux contaminés de rester deux minutes au lieu d'une demi heure."

Apic Design travaille sur l'enceinte Merlin avec Elipson , le pionnier de la haute fidélité française. Mais leur association est plus ancienne Damien Robine.

L'équipe de Christophe Barreau vient aussi de développer un kit pour les pécheurs à la carpe dont la commercialisation va débuter en novembre. "C'est pour stabiliser les petits bateaux qu'utilisent les carpistes pour faire de l'amorçage. Donc il pourront le sortir même par gros temps. C'est un marché important pour nous."

L'entreprise est en plein essor et le patron d'Apic Design veut s'agrandir. Il souhaite recruter deux ou trois personnes très rapidement. D'autres embauches devraient suivre.