"L'endroit idéal pour trouver l'activité en fonction du budget", le succès des forums associatifs

Ce sont des rendez-vous qui ne cessent d'attirer. Les forums associatifs sont souvent prisés début septembre. Qui dit rentrée, dit retour à l'école, mais c'est aussi le moment de trouver son activité sportive ou culturelle pour l'année scolaire ! Un moment idéal pour rencontrer des passionnés, des présidents de club, des bénévoles, pour aiguiller vos enfants vers leurs futures activités.

129 associations, soit neuf de plus que l’an dernier, ont rempli le jardin de l’Évêché. Des nouvelles associations, mais surtout des associations sportives ! Elles étaient plus de 50, issues de Lisieux et son agglomération.

En famille, on choisit l'activité de cette année, ce samedi à Lisieux ! © Radio France - Louis Fontaine

Preuve de l'engouement pour chercher une nouvelle activité, Franck, qui gère l'aspect logistique du forum, n'avait jamais vu autant de monde si tôt : "Avant, on ouvrait le forum à 10 h le matin. Les gens venaient vers 12 h. Là, à 9 h et demie, ils étaient déjà là". Du basket au tir à l'arc en passant par le football ou le badminton, qu'importe le prix de la licence, Maeva et Pierre ne font pas attention pour leur fils : "L'objectif, c'est de trouver une activité physique qui lui convienne pour qu'il passe son temps devant la télé et la console, l'argent, ça passe en deuxième" affirme le couple.

Ce sera donc la natation pour Timéo avant de rentrer au collège à Lisieux. Séduit par l'offre de Christophe Le Grand, le président de Lisieux Normandie natation : "On sait que tout augmente. On fait en sorte de ne pas trop répercuter et on met en place un échelonnement des paiements et que ce soit un peu moins pénalisant en début d'année. On doit accompagner les nouveaux adhérents".

"On met tout en œuvre pour favoriser la pratique sportive"

Corinne Lejeune, adjointe en charge des sports et de la vie associative à la mairie de Lisieux. Aujourd'hui, elle estime que les parents sont bien accompagnés pour inscrire les enfants en club : "Avec le Pass' Sport, c'est déjà une première aide puisque ça permet d'aider les parents qui auraient envie d'inscrire les enfants aux activités sportives, à hauteur de 50 euros ! Il y a des associations du coin, qui sont moins chères en fonction du nombre d'enfants dans la famille. Une licence sportive pour un enfant qui fait par exemple du basket, je pense que c'est 50 ou 60 € pour une année, ce n'est vraiment pas cher" affirme l'élu lexovienne.