L'enfer des habitants d'Euzet : coupés du monde régulièrement

Impossible de vivre sans électricité ni internet ni téléphone ? C'est pourtant le quotidien des 415 habitants d'Euzet-les-bains près de Méjanne-les-Alès dans le nord du Gard. Depuis deux jours c'est internet qui est coupé. Ils n'en peuvent plus.

Ils ont décidé de crier leur exaspération sur France Bleu Gard Lozère. Les habitants d'Euzet-les-bains dans le nord du Gard n'en peuvent plus des coupures en tout genre. Depuis 2014 ils sont régulièrement sans électricité ni internet. Depuis deux jours ils ne peuvent plus surfer sur la toile ni téléphoner. Cela peut paraître banal mais c'est bien souvent indispensable. Pour Maurice, cette énième coupure c'est celle de trop. Il a décidé de déménager.

Des coupures de courant qui sont aussi handicapantes pour le travail. Bernard tient le contrôle technique du village. Deux jours que son téléphone est coupé. Il ne peut plus recevoir les appels de ses clients et perd donc des rendez-vous. Estimation de sa perte : 670 euros minimum.

Je les ai appelé pour savoir ce qu'il se passait, et ils m'ont dit on sait pas et puis quand je leur dit que mon manque à gagner est énorme en deux jours ils me proposent une ristourne de vingt euros. Ils se foutent de moi". Bernard