L'UFC Que Choisir vient de rendre publique son enquête annuelle sur les prix dans la grande distribution. Le classement 2018 est similaire à celui des années précédentes : en moyenne Leclerc est le moins alors que Monoprix est le plus cher.

Hérault, France

Pour réaliser son enquête annuelle, l'UFC Que Choisir a comparé plus de 400.000 prix dans 4.902 hypermarchés, supermarchés et drives en France et Outre-Mer. Le panier est constitué de 82 produits de marques nationales (70%) ou de marques distributeurs (30%). La nouveauté cette année : la comparaison des prix dans les drives avec les prix dans les rayons pour une même enseigne. Dans les drives, ils sont systématiquement moins élevés. Au niveau national, le montant du panier moyen s'élève à 364 euros.

Le classement 2018 similaire à celui des années précédentes

Dans le Languedoc-Roussillon (+ Aveyron), 255 enseignes ont été comparées par l'association de consommateurs et le classement est similaire au classement national. Leclerc drive est le moins cher (panier moyen à 340 euros) devant Leclerc (345 euros), Carrefour drive, Casino drive (350 euros) et Hyper U drive (356 euros).

A l'autre bout du classement, Monoprix estle plus cher (426 euros), devant Super Casino et Super Casino drive (411), U Express drive (405 euros) et Simply market (387 euros).

Dans l'Hérault, où le panier moyen est de 369 euros, 89 enseignes ont été comparées. Selon l'UFC Que Choisir, le magasin le moins cher est le Leclerc drive de Clermont-l'Hérault (panier à 333 euros) et le plus cher est le Monoprix de Sète (427 euros).

Pour trouver le supermarché le moins cher près de vous, c'est ici.