L'enseigne Action s'implante à Onnaing : 1.000 emplois crées

C'est Valenciennes Métropole qui confirme ce mercredi soir l'annonce faite en conseil communautaire en décembre dernier et c'est une grosse bouffée d'oxygène pour le Valenciennois. Action, l'enseigne à bas prix des Pays-Bas qui possède 50 magasins dans le Nord-Pas-de-Calais va bien implanter à Onnaing une très grosse plate-forme logistique : 80.000 mètres carrés dans le parc d'activité de la vallée de l'Escaut "pavé 2". A la clé 1.000 emplois directs sans compter les 1.000 emplois indirects, "cela fait 4 ans qu'on se mobilise avec tous les élus du territoire pour construire un centre logistique XXL" explique Xavier Jouanin, le maire d'Onnaing. Action sera situé à deux pas de l'usine Toyota.

ⓘ Publicité

Action va investir 60 millions d'euros

La plate-forme logistique comprendra des zones de stockage, des zones de préparation de commandes et des bureaux. Action va investir 60 millions d'euros avec des travaux qui vont débuter à l'été 2024. "Nous avons la volonté de former des salariés au plus vite avec la région, pôle emploi et la mission locale pour anticiper" se réjouit le maire d'Onnaing. Le Valenciennois est l'un des territoires les plus touchés par le chômage avec un taux de 12%.

Une sortie d'autoroute sur l'A2

Pour convaincre Action de s'installer à Onnaing, Valenciennes Métropole a sorti les grands moyens et proposé de faciliter l'accès au site par l'autoroute A2.