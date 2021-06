L'enseigne "Au Panier Fermier" s'installe dans l'agglo de Laval et innove avec des distributeurs automatiques

L'agglomération lavalloise était privée d'une boutique de produits locaux que les Mayennais plébiscitent depuis des années. Après Evron, "Au Panier Fermier" s'installe donc tout près de la grande zone d'activités de Saint-Berthevin. L'ouverture, c'est ce vendredi matin.

Un espace de vente qui fait la part belle à toutes les productions de notre département. Ce nouveau magasin est en fait une relocalisation. "Au Panier Fermier" a, en effet, récemment quitté le centre-ville de Mayenne et son ancien palais de justice rénové en îlot commercial. Aurélien Claudot est le gérant de l'enseigne : "on a quitté Mayenne faute de fréquentation même si l'emplacement était très beau mais les marches pour accéder au bâtiment faisait peur, ce n'était pas non plus un axe de passage. Pour une épicerie fine, ça va mais pour nous, qui faisons de l'alimentation générale, c'était devenu très compliqué. Des habitants de l'agglo nous demandaient souvent si on allait ouvrir une boutique dans le coin, avec la fermeture de Mayenne, tout s'est précipité".

Grande nouveauté cette année proposée par l'enseigne : la mise en place de distributeurs automatiques, un à La Chapelle-Rainsouin, dans les Coëvrons, un autre à proximité de la boutique lavalloise, "pour pouvoir pallier à nos horaires de fermeture", explique Aurélien Claudot, "pour répondre aussi aux commandes sur notre site et quand nos clients ne peuvent pas se déplacer dans un magasin, on aura ainsi une partie Drive qui fonctionnera 24 heures sur 24 en fait".