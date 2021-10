L'enseigne Bar à Beauté cherche un candidat pour sa première franchise au Mans

Bar à beauté cherche gérante ou gérant ! Cette enseigne normande qui compte aujourd'hui 16 magasins dans l'ouest et le centre recherche aujourd'hui une personne pour lancer la première franchise en Sarthe. Plusieurs centres commerciaux manceaux ont proposé un emplacement, et il manque donc le ou la

Bar à beauté cherche gérante ou gérant ! Cette enseigne normande, née il y a cinq ans, compte aujourd'hui 16 magasins dans le quart Nord-ouest de la France et recherche une personne pour lancer la première franchise en Sarthe. La demande est venue des centres commerciaux eux-mêmes : "Plusieurs centres commerciaux du Mans nous ont contacté pour que l'on vienne s'installer. Ils ont de très bons emplacements, nous le concept, mais on n'a pas encore le ou la bonne candidate" détaille Léa Sagot, responsable de l'animation et du développement du réseau Bar à Beauté (BAB).

La marque s'installe uniquement en centre commerciale et propose des prestations sans rendez-vous (manucure, épilation du visage, regard, etc.).

Des formations proposées en esthétique pour attirer différents profils

Le ou la future gérante n'a pas besoin d'être diplômée en esthétique. "On accompagne soit des gens qui sont diplômés en esthétique, mais en qui ont envie d'avoir l'accompagnement et un concept clé en main, ou alors des personnes en reconversion" détaille Léa Sagot car BAB dispose de son propre centre de formation. "Le point en commun entre toutes les personnes qui constituent le réseau BAB c'est l'envie d'entreprendre, de manager. Il faut une certaine capacité de gestion d'entreprise" poursuit l'animatrice. L'enseigne conseille aux futurs franchisés de s'entourer de deux employés au lancement.

Pour les personnes intéressées, contacter Léa Sagot au 06 69 99 33 35 ou par mail à lea.sagot@bab-bar-beaute.com