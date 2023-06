L'enseigne bordelaise JouéClub reprend la Grande Récré et la quasi-totalité de ses salariés

La Grande Récré change de main. L'enseigne, en liquidation judiciaire, est rachetée ce vendredi 9 mai par le groupe bordelais JouéClub, désigné comme repreneur par le tribunal de commerce de Paris.

ⓘ Publicité

La quasi totalité des emplois sauvegardés

JouéClub "reprend 750 des 770 salariés des magasins et du siège", précise le groupe dans un communiqué, et rachète 137 des 149 magasins de France. Plus de 1.000 emplois directs et indirects sont préservés au total, selon JouéClub. Coût de l'investissement : 50 millions d'euros, qui doivent permettre à la Grande Récré de "retrouver des couleur", selon le PDG du groupe bordelais.

Car ce rachat ne siffle pas la fin de la Grande Récré : les deux réseaux resteront indépendants l'un de l'autre. JouéClub ciblera les familles, plutôt en périphérie, et la Grande Récré d'enfants, en milieu urbain.

La Grande Récré, propriété de l'homme d'affaire bordelais Michel Ohayon, avait été placée au mois d'avril en procédure de liquidation, "en vue de permettre sa reprise".