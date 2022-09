L'enseigne Cora ferme son magasin de Bourgoin-Jallieu, pas assez rentable

C'est un coup dur pour les salariés et les habitués de ce magasin : l'hypermarché Cora installé esplanade de la Folatière dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu en Isère va fermer. Pour l'enseigne, cet hypermarché installé en 2017 était un test avec un magasin plus petit, plus concentré sur l'alimentation mais il n'était pas rentable. 35 emplois sont menacés.

Il s'agit du seul grand magasin d'alimentation en plein centre de Bourgoin-Jallieu. Mais dans une ville où on habite mais où on ne travaille pas forcément, où on se déplace beaucoup en voiture aussi, Cora a eu du mal à attirer. L'enseigne se dit méconnue dans le secteur et pointe une activité faible qui conduit à des coûts "anormalement élevés pour le magasin de Bourgoin-Jallieu".

Plusieurs millions de pertes

Depuis 2017, il y a eu des baisses d'effectifs, des changements de stratégie et des investissements détaille la direction dans un communiqué. Cela n'a pas suffi d'après elle : les pertes s'élèvent à plus de 15,7 millions d'euros depuis l'ouverture et à 2 millions d'euros rien que sur l'année 2022.

Cora préfère donc fermer le magasin berjallien pour aider le groupe à "investir dans la compétitivité de Cora France dans un contexte macroéconomique particulièrement imprévisible, redresser son équilibre financier et renouer avec une croissance durable." Dans ce même communiqué, l'enseigne assure que l'accompagnement des 35 salariés vers un autre poste chez Cora, une formation ou un autre emploi est sa priorité. Une première réunion avec les partenaires sociaux doit avoir lieu le 20 septembre.