L'enseigne de vêtements Burton of London ferme un quart de ses magasins, "un maximum" de 221 emplois menacés

Burton of London ferme un quart de ses magasins, "un maximum" de 221 emplois menacés

Après Camaïeu en septembre ou encore les boutiques de chaussures San Marina le week-end dernier, la crise qui touche l'habillement fait une nouvelle victime. C'est au tour de 26 magasins (sur 109) de vêtements Burton of London de fermer leurs portes ce samedi 25 février. Ces fermetures, qui se font dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoient le licenciement d'"un maximum" de 221 personnes sur 441 salariés, selon des sources concordantes.

En tout, "26 magasins Burton vont fermer dès demain samedi" dont ceux d' Aix-en-Provence , Clermont-Ferrand, la Roche-sur-Yon, Créteil, Montauban, Châteauroux ou encore Paris Montparnasse, a indiqué vendredi à l'AFP Anne-Marie Da Costa, déléguée syndicale de la CFTC, qui précise que "trois magasins ont déjà été fermés".

Procédure de sauvegarde

Le syndicat CFTC, majoritaire chez Burton, ajoute que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, homologué il y a quelques jours auprès de la Drieets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), "221 salariés sur 441 vont être licenciés", "62 magasins vont être fermés ou cédés, et 47 seulement resteront ouverts".

Dans un communiqué, la CFTC dit "s'inquiéter pour les emplois restants et la vente future des magasins", dénonçant "une véritable casse sociale, d'autant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures sociales très faibles voire déplorables, alors que le dirigeant est détenteur de plusieurs entreprises avec des moyens colossaux".

Le groupe, initialement la filiale française d'une marque anglaise fondée en 1904, a été racheté pour un euro symbolique fin 2020 par l'entrepreneur Thierry Le Guénic. Burton of London, qui se définit comme "la plus anglaise des marques françaises", avait été placé en procédure de sauvegarde en octobre dernier. L'entreprise avait "été mise en sauvegarde afin de créer un nouveau projet pour Burton, qui passe par le fait qu'on doit rentabiliser l'entreprise" a expliqué Selon Thierry Le Guénic, actionnaire majoritaire à l'AFP.

Recentrage sur les vêtements pour homme

Même si la crise du Covid a pesé, "les origines des difficultés sont antérieures", selon lui. "Les 26 magasins qui ferment samedi au public sont des magasins qui depuis dix ans ne sont pas rentables, on ne peut pas les garder", a détaillé Thierry Le Guénic.

Il assure que le chiffre de 221 licenciements pour 441 salariés "c'est le maximum du maximum, mais je pense qu'on sera plus proche de 110 ou 120" grâce aux cessions de magasins, "pour moi la priorité est de les céder avec reprise du personnel", a-t-il affirmé.

Dans les 47 points de vente que Burton of London ne ferme pas ou ne cherche pas à céder, les collections pour femme vont disparaître pour se "recentrer sur l'homme", et les points de vente "accueilleront d'autres marques" de vêtements pour homme. Trois magasins - Colmar, Rouen et Chartres- seront les premiers à tester ce concept de magasin multimarques.

En 2020, M. Le Guénic a également racheté l'enseigne d'ameublement Habitat au groupe Cafom ainsi que, avec l'investisseur Stéphane Collaert, le chausseur San Marina, placé lundi en liquidation judiciaire. Une entreprise dont il s'était désengagé en juillet 2021, a précisé son entourage.