L'enseigne Maisons du Monde s'installe dans le centre-ville de Toulouse

Une enseigne bien connue a fait son entrée sur la forte zone de chalandise que constitue la rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Maisons du Monde a pris ses quartiers au numéro 27, en face du caviste Nicolas, à la place du magasin de prêt-à-porter H&M fermé pendant l'été 2021. Une vingtaine de salariés y travaillent. La directrice générale du groupe est une régionale de l'étape. Julie Walbaum répond à nos questions.

ⓘ Publicité

Le siège de Maisons du Monde est à Nantes, avec 3.500 salariés partout en France. Et une directrice toulousaine, donc ?

Oui c'est exact, j'ai grandi dans les quartiers du Grand-Rond et au Busca. Je suis restée jusqu'aux classes préparatoires avant de monter à Paris faire une école de commerce.

Pourquoi Maisons du Monde vient en centre-ville alors que vous êtes déjà très présent dans la périphérie toulousaine dans les zones commerciales ?

C'est vrai que nous avons cinq magasins en région toulousaine (Portet, Blagnac, Fenouillet, Balma-Gramont et Labège). Mais nous sommes une enseigne de décoration, avec des achats d'impulsion et de plaisir. Nous avons toute notre place dans l'hyper-centre. En réalité, cela fait presque 10 ans que nous cherchons un emplacement à Toulouse, nous attendions la perle rare.

Pourquoi cela a été si long de trouver à Toulouse ?

Il faut trouver la bonne combinaison entre un trafic important et un loyer pas trop élevé. Nous sommes une enseigne de décoration et de meubles, avec 18.000 produits dans nos collections, donc nous avons besoin de place. Là, nous disposons de 1.200 m², ce n'est pas si fréquent de trouver ces surfaces en centre-ville. C'est un tout petit peu plus petit que les magasins de périphérie mais comparé aux autres magasins de centre-ville, on double la surface. C'est en fait le deuxième magasin de centre-ville le plus grand derrière Paris-Grands Boulevards. Pour nous, le magasin de Toulouse est vraiment un "flagship", un vaisseau amiral qui expose tout notre univers avec nos collections plus durables.

Votre concurrent Habitat a quitté la rue de Metz, au loyer trop cher, en 2017. Et la fréquentation de la galerie marchande de Compans-Caffarelli dans laquelle il se trouve désormais, n'est pas au rendez-vous. Prenez-vous un risque en venant en ville ?

Nous connaissons bien la zone, c'est pour cela que nous avons pris notre temps pour trouver notre emplacement. Il est vrai que la fréquentation dans le "retail physique", la vente en magasin, se raréfie à cause de la digitalisation et l'accroissement du télétravail qui fait qu'on se déplace moins. Certains centre-villes perdent en densité. Pour autant, il existe des endroits qui génèrent encore de la valeur, mais il y a beaucoup de concurrence, il faut être sélectif. Dans le passé, nous aurions pu nous installer dans les endroits que vous avez cités, mais nous ne les avons pas choisis. Nous avons préféré la rue Alsace-Lorraine, avec son cœur historique et patrimonial et sa zone de commerce de grande qualité, cela répond bien à l'ADN de Maisons du Monde. D'ailleurs, le samedi 10 décembre juste après notre ouverture, nous avons enregistré 6.000 entrées soit le deuxième magasin sur 353 en terme de trafic. Cela montre que les Toulousains nous attendaient.

À l'image d'un autre concurrent, la Redoute, vous proposez aussi sur votre site Internet des marques différentes. Ces produits sont-ils aussi en magasin ?

Nous avons en effet lancé notre market place en 2020 en accueillant des marques-amies. Nous sommes ainsi passé de 18.000 à 200.000 références. Mais nous ne vendons dans nos magasin que nos produits Maisons du Monde, malgré une expérimentation à Paris sur des platines vintage d'une autre marque.