L'enseigne nordiste Camaïeu fixée lundi prochain sur son placement en redressement judiciaire

C'est lundi 1er août que le tribunal de commerce de Lille se prononcera sur la demande de l'enseigne de vêtement nordiste Camaïeu d'être placée en redressement judiciaire. La marque est à nouveau en difficulté, certains magasins ne peuvent plus payer leurs loyers.

L'enseigne nordiste Camaïeu sera peut-être bientôt placée en redressement judiciaire. C'est en tout cas ce que demande la marque de vêtement au tribunal de commerce de Lille lors d'une audience, ce mercredi 27 juillet. Camaïeu s'est déclaré lundi 25 en cessation de paiement, deux ans après sa reprise par la Financière Immobilière Bordelaise et un premier placement en redressement judiciaire.

Plusieurs coups durs ces derniers mois

L'entreprise de 2.700 salariés basée à Roubaix est à nouveau en difficulté. Il y a d’abord les effets durables des fermetures pendant le Covid. Puis l'année dernière, en juin, une cyberattaque paralyse l'entreprise pendant 4 mois. 40 millions d'euros y passent en pleine période de réouverture. Enfin, il y a plus récemment le conflit en Ukraine et l'inflation.

Mais le nerf de la guerre pour Camaïeu ce sont les loyers, qui eux augmentent en parallèle. Depuis juin 2021 certains magasins trop en difficulté ont dû arrêter de payer. Sauf qu'aujourd'hui la cour de cassation demande un remboursement, après sa décision du 30 juin dernier qui refuse aux commerçants la baisse des loyers pendant cette période Covid.

Une dette qui pourrait "mettre en danger l'entreprise", admet la direction. C'est pour gagner du temps qu’elle demande à être placée en redressement judiciaire, avec un plan de continuation pour remettre les finances à flot.

Salariés "dans le doute"

Salariés et syndicats parlent d'un climat tendu. Le montant de cette dette reste inconnue et c'est surtout l'incertitude qui les habite. "Cela fait deux ans qu'on rame, les salariés sont dans le doute, rapporte Nordine Misraoui, secrétaire du CSE et représentant CFDT. Il y a deux ans, il se sont pris une claque, aujourd'hui cela recommence..." Lors de la reprise de Camaïeu par la FIB, 123 des 634 magasins avaient dû fermer leurs portes.

Mais le représentant syndical se dit plus confiant cette fois : "Je suis sûr que ça en va pas fermer, mais j'ai crainte qu'il y ait besoin de fermer quelques magasins. Notre actionnaire va devoir remettre de l'argent sur table. On a la chance de faire partie d'un groupe, on pourrait essayer de faire en sorte que les gains des uns compensent les pertes des autres. C'est ça qu'on veut."

La décision du tribunal de commerce sera rendue le lundi 1er août prochain.