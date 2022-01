L'enseigne russe de hard discount Mere va-t-elle vraiment s'installer à Thionville ?

Le groupe de distribution russe "Mere", spécialisé dans le hard discount, doit installer son premier magasin en France dans un local commercial de la zone du Linkling, à Thionville. Alors qu'il prévoyait d'ouvrir en janvier 2022, le commerçant n'est pas revenu vers les services de la ville depuis leur dernière prise de contact à l'automne dernier.

L'arrivée du géant russe du hard discount sur le marché français avait été annoncée dès le mois de septembre. Trois villes du grand Est avaient été ciblées pour accueillir les premiers magasins de l'enseigne au logo rouge et jaune : Sainte-Marguerite, dans les Vosges, Pont-Sainte-Marie, dans l’Aube, et Thionville, en Moselle. Les ouvertures étaient prévues pour octobre dernier.

Force est de constater qu'aucune démarche n'a été officiellement réalisée à ce jour - Thierry Ghezzi, adjoint au commerce

Dans ce contexte, les services de la ville ont bien reçu la visite d'un représentant de l'enseigne, confirme Thierry Ghezzi, adjoint au commerce à Thionville : « Toutes les formalités leur avaient été transmises. Ils nous avaient assuré de les réaliser rapidement mais à ce jour, force est de constater qu'aucune démarche n'a été officiellement réalisée » commente-t-il. Le distributeur russe devait déposer une demande de permis de travaux dans l'entrepôt où il comptait s'installer, précédemment occupé par l'enseigne concurrente Leader Price, située boucle des ferronniers sur la zone du Linkling à Thionville.

Une installation toujours possible

« Les formalités leur sont peut-être complètement étrangères. Cela prend peut-être plus de temps que prévu » avance Thierry Ghezzi, pour qui l'installation de Mere à Thionville reste bien sûr possible : « L'agencement est minime dans ce type d'enseigne, donc on pourrait tout à fait imaginer que sous quelques semaines, ils puissent quand même s'implanter » ajoute-t-il.

L'enseigne russe se distingue en promettant d'écraser encore davantage les prix, annoncés 20% plus bas que ceux de ses concurrents, comme Aldi ou Lidl, sur ce segment du hard discount. Mere réduit notamment les coûts d'aménagement dans ses magasins en proposant des articles à récupérer directement sur des palettes.

Les thionvillois seront-ils les premiers à découvrir les premiers magasins de l'enseigne dans l'Hexagone? « À en entendre l'intermédiaire que nous avions reçu en mairie, il avait l'air très motivé. C'était pour une première en France. La proximité immédiate de l'Allemagne était un atout pour ce site puisque l'enseigne y est déjà très présente » explique l'adjoint au commerce de la ville.

Régulièrement, des membres de l'équipe municipale passent devant l'entrepôt au cas où des travaux seraient entrepris sans autorisation, mais « rien ne bouge, rien ne se passe » commente Thierry Ghezzi.

Pour l'instant, le magasin Mere le plus proche est situé à Hombourg, en Sarre, à une cinquantaine de kilomètres de Bitche au dessus de Zweibrucken.