L'enseigne San Marina va fermer ses deux magasins en Berry

Cinq mois après la disparition des magasins Camaïeu en Berry , c'est un nouveau coup dur pour l'emploi et l'activité économique de l'Indre et du Cher. La marque San Marina a annoncé la fermeture de tous ses magasins en France dès le samedi 18 février. Les boutiques situées dans le centre-ville de Bourges et dans la zone commerciale Cap Sud près de Châteauroux vont donc accueillir les clients jusqu'à samedi soir.

San Marina a été durement pénalisé par le Covid et les confinements successifs. L'enseigne a été placée en redressement judiciaire et la liquidation judiciaire risque d'être prononcée dès lundi. Au total, 660 emplois sont menacés en France.