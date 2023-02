L’enseigne Starbucks ouvre à Amiens ce jeudi

L’enseigne Starbucks ouvre ses portes à Amiens ce jeudi 23 février, dès 9 heures, sur place Gambetta, en face de la Mie Câline et à côté de la boulangerie Maxime. Elle remplace l’ancienne pharmacie Jules Verne, rue des Trois Cailloux, et son arrivée annoncée cet été par France Bleu Picardie avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Sur place, les Amiénois et Amiénoises ne cachent pas leur curiosité, même si les prix pratiqués par la chaîne en rebutent certains.

Des passants curieux

Séverine et Pierre passent devant l’enseigne au logo vert et s’interrogent : “Avec la Mie câline et Maxime, c’est un peu abusé. On espère que Starbucks ne fera pas de l’ombre aux autres commerces.”

Cependant, ils restent confiants pour les autres boulangeries : “Ça permettra peut-être de tester les meilleurs produits.” Eux, iront faire un tour, “au moins pour goûter”, mais resteront fidèles à leurs habitudes en centre-ville.

D’autres passants soulignent le prix élevé de la chaîne américaine, comme Anaïs, lycéenne : “Je n’irai pas tester, c’est trop cher.”

Des commerçants confiants

Pour la responsable commerciale de la Mie Câline, Eugénie Rodrigues, l’arrivée de Starbucks est une bonne nouvelle : “Ça va ramener du monde et redynamiser le centre-ville, explique-t-elle. Et nos produits ne sont pas les mêmes, il y a de la place pour tout le monde.”

Même son de cloche pour le directeur d’exploitation de la boulangerie Maxime, Thierry Thibault. Savoir que Starbucks arrivait les a même poussés à renouveler leur carte et à proposer des produits “plus originaux comme des saveurs à la châtaigne ou au pop-corn”. Résultat : une hausse de 40% sur leur chiffre d’affaires sur les boissons chaudes, notamment liée à la venue de plus de jeunes. Thierry Thibault ne s’inquiète pas : “Nos prix sont plus abordables. Tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter un café à 6 euros tous les jours.”