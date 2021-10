L'enseigne Uber Eats arrive à Amboise

Le livreur de repas Uber Eats arrive à Amboise. L'enseigne de livraison de repas va permettre à plusieurs restaurants de diversifier leur offre et d'augmenter leur chiffre d'affaires.

Déjà présent depuis quelques années à Tours, le livreur Uber Eats débarque à Amboise. L'entreprise a communiqué jeudi sur son arrivée. Au total, 9 restaurants sont partenaires notamment la crêperie Mamie Bigoude. Lé gérant du restaurant, Benoist Siméon, possède aussi les restaurants situées à Tours, Orléans et Blois. Depuis le Covid, la livraison est devenue incontournable selon lui. "Cela offre des parts de marché supplémentaires et ça permet de toucher des clients qui ne sont pas forcément friands du restaurant et du produit, puisque nous fabriquons des galettes. Ça permet de tester un soir chez soi un autre produit". Pour Mamie Bigoude, la livraison est devenue incontournable. Sur les autres établissements, elle réprésentait il y a deux ans, 5% du chiffre d'affaires. Cela représente aujourd'hui de 10 à 20% du chiffre.

L'enseigne de restaurants a aussi travaillé sur les conditions de travail des livreurs. "On a beaucoup, beaucoup progressé depuis 2 ans. Ils sont aussi mieux payés à force d'échanger avec les livreurs qu'on voit quotidiennement. Ils sont contents de le faire".

Franck Breton, chef au restaurant gastronomique "Les Arpents" à Amboise estime lui que Uber Eats, "c'est dans l'air du temps". Pour l'instant, il ne compte pas nouer un partenariat avec la plateforme, mais ne voit pas cette arrivée d'un mauvais oeil. "Cela peut permettre à des restaurants d'avoir une meilleure visibilité auprès de clients attirés souvent par la restauration rapide américaine pas terrible" explique-t-il.